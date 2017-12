POL-LG: ++ Lüneburg - Wo ist Nelly? Hündin vor Einkaufsmarkt gestohlen ++

Am 21.12.17 in der Dahlenburger Landstraße in Lüneburg entwendete Hündin Bild-Infos Download

Lüneburg (ots) - Unbekannte Täter haben am 21.12.17 den Hund einer Lüneburger Familie gestohlen. Die beigefarbene Labradorhündin war in der Zeit von ca. 13.15 bis 13.45 Uhr vor einem Lebensmitteldiscounter in der Dahlenburger Landstraße angebunden gewesen, während der Besitzer und dessen Kinder eingekauft haben. In diesem Zeitraum wurde die freundliche Hündin von unbekannten Tätern mitgenommen. Die Familie hat noch am gleichen Tag Flugblätter aufgehängt. Die Hündin wurde wie folgt beschrieben:

- 5 Jahre alt, - 28 bis 30 kg schwer, - rotbraune Nase, - drei kleine, braune Flecken auf der Hinterhand, - trug im Tatzeitraum ein rotes Nylonhalsband und eine orangefarbene Leine.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de herunter geladen werden. ++

