POL-LG: ++ 16-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Zusammenstoß mit Sattelzug - Fahrer flüchtet ++ Rampe für Rollstuhlfahrer entwendet ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Bardowick - Rampe für Rollstuhlfahrer entwendet

Zwischen dem 15.11.17, 14.00 Uhr, und dem 16.11.17, 08.00 Uhr, haben unbekannte Täter eine ca. 130 x 92 cm große Rampe für Rollstuhlfahrer entwendet. Die Metallrampe war vor einem Gebäude in der Große Straße an einer Treppe befestigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - Päckchen aus Lieferwagen gestohlen

Unbekannte Täter haben am 15.11.17, zwischen 09.00 und 09.30 Uhr, aus dem Lieferwagen eines Paketzustellers ein Päckchen mit bislang unbekanntem Inhalt gestohlen. Der Lieferwagen, der in diesem Zeitraum auf dem Parkstreifen von einem Ärztehaus in der Haagestraße gestanden hat, war höchstwahrscheinlich unverschlossen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen

Am 17.11.17, gegen 00.45 Uhr, haben unbekannte Täter mit einer Eisenstange eine Fensterscheibe eines Wohnhauses im Schnellenberger Weg eingeschlagen. Die Täter flüchteten im Anschluss, die Eisenstange ließen sie liegen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen - Diebe entwenden Bier

Zwei Kisten Bier haben Einbrecher in der Nacht zum 17.11.17 aus einem Lagerraum in der Obere Ohlingerstraße entwendet. Die Täter schlug zuvor eine Scheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf ca.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstähle aus Pkw

In der Nacht zum 17.11.17 haben unbekannte Täter aus einem VW Bora und einem VW Polo das jeweilige Autoradio entwendet. Die Pkw hatten im Ostpreußenring bzw. der Thorner Straße gestanden. Einer der Pkw könnte unverschlossen gewesen sein, der andere wurde gewaltsam geöffnet. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei kontrollierte Fahrradfahrer mit Schwerpunkt: Sichtbarkeit auf dem Fahrrad, Licht und Reflektorkontrolle

Mit dem Schwerpunkt "Sichtbarkeit auf dem Fahrrad, Licht und Reflektorkontrolle" kontrollierte die Polizei in den Nachmittags- und Abendstunden des 15.11.17 im Bereich der Altenbrückertorstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 36 Verstöße, u.a. 20x Fahren ohne Licht/16x Nutzung der falschen Fahrbahnseite (Geisterradler). Die Beamten verteilten mehr als 300 gratis Reflektorbänder an die Radfahrer, bei denen alles paletti und in Ordnung war. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Pkw zerkratzt

Unbekannte Täter haben am 16.11.17 die Heckklappe eines Pkw Opel zerkratzt, der in der zeit von 15.00 bis 16.30 Uhr vor einem Garagenkomplex im Rehbecker Weg abgestellt war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Wrestedt, OT Wieren - Zusammenstoß mit Sattelzug - Fahrer flüchtet

Am 16.11.17, gegen 09.20 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit einem Sattelzug die Ortsdurchfahrt der L 270 in Wieren, aus Richtung Uelzen kommend in Richtung Bad Bodenteich und streifte im Vorbeifahren einen am Straßenrand abgestellten Daimler Chrysler. An dem Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 3.000 Euro. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Mittlerweile wurde ein 37-jähriger, in Sachsen Anhalt wohnender Mann als Fahrer des Sattelzuges ermittelt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ein.

Lüchow - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 16.11.17, gegen 15.25 Uhr, befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Mitsubishi den Deichverteidigungsweg in Richtung der K 2. Beim Einbiegen auf die K2 hat die Mitsubishi-Fahrerin den VW Tuareg eines 58-Jährigen übersehen, der die Kreisstraße in Richtung Lüchow befuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der VW-Fahrer leicht verletzt wurde. Außerdem entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 8500 Euro.

Küsten, OT Gühlitz - Weidezaungerät entwendet

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 17.11.17 ein Weidezaungerät entwendet. Das Gerät war an den Weidezaun einer Weide an dem Ortsverbindungsweg zwischen Naulitz und Gühlitz angeschlossen. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Oetzen - Versuchter Einbruch in Schützenhaus

Unbekannte Täter haben zwischen dem 15. und 16.11.17 versucht, in einen Raum eines Schützenhauses in der Lüneburger Straße einzubrechen. Die Täter hebelten an der Tür und verursachten einen Schaden von geschätzten 350 Euro, gelangten jedoch nicht in den Raum hinein. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - durstige Diebe

Aus einem leer stehenden Gebäude beim Uelzener Bahnhof haben am 16.11.17 zwei Männer im Alter von 37 und 41 Jahren mehr als 100 kleine Flaschen mit Tafelwasser entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet, als er die Männer beim Abtransport der Kisten bemerkte. Die Polizei stellte die Wasserflaschen sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Zu klären gilt jetzt noch, wem die Kisten ursprünglich gehörten.

Uelzen - 16-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 17.11.17, gegen 09.20 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad Yamaha die Hochgraefestraße aus Richtung Greyerstraße kommend, als ein 38-Jähriger mit seinem VW Crafter von der Straße Im Wiesengrund kommend nach links in die Hochgraefestraße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Yamaha-Fahrer leicht verletzt wurde. Zudem entstanden an den beteiligten Fahrzeugen Sachschäden in Höhe von geschätzten 3.500 Euro.

