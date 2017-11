POL-LG: ++ Lüneburg - Adendorf - Polizei durchsucht Wohnhaus - Ecstasy, Kokain und weitere Drogen sichergestellt ++

Ein Teil der bereits verpackten, bei der Durchsuchung in Adendorf sichergestellten Drogen Bild-Infos Download

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Adendorf - Polizei durchsucht Wohnhaus - Ecstasy, Kokain und weitere Drogen sichergestellt

Nach umfangreichen Ermittlungen haben Beamte der Polizeiinspektion am Spätnachmittag des 14.11.2017 ein Einfamilienhaus in Adendorf nach Drogen durchsucht. Die Polizeibeamten trafen neben der 52-jährigen Hausbewohnerin und ihrem 16-Jährigen Sohn, einen 17-Jährigen und mehrere weitere, volljährige Personen an, die höchstwahrscheinlich alle unter dem Einfluss von Drogen standen. Bei der Durchsuchung des Hauses stellten die Polizeibeamten ca. 2.000 Ecstasy Tabletten, ca. 500 g Marihuana, ca. 1.800 g Haschisch sowie einige Pilze, eine LSD-Trips und mehrere Gramm Kokain sicher. Ein 21-Jähriger, der eine nicht geringe Menge an Amphetaminen dabei hatte, und die 52-jährige Hausbewohnerin wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige wurde am darauffolgenden Tag wieder entlassen. Die 52-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg einem Haftrichter vorgeführt. Der für die 52-Jährige erlassene Haftbefehl wurde mit Auflagen außer Vollzug gesetzt, so dass auch sie wieder nach Hause konnte. Die Polizei leitete Strafverfahren u.a. wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln gegen die Tatverdächtige. Noch während die Polizeibeamten das Haus durchsuchten, klopfte ein weiterer "Kunde" an der Tür, der "zum chillen" vorbei gekommen war. Statt Pillen zum chillen, gab es auch für diesen jungen Mann eine Strafanzeige.

