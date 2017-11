POL-LG: ++ ohne Führerschein mit Motorroller unterwegs ++ Wohnungstür eingetreten & gedroht ++ Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt ++ mit Eisenstange geschlagen - Fahrrad geraubt ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - mit Eisenstange geschlagen - Fahrrad geraubt

Am 15.11.17, gegen 21.50 Uhr, wurde im Tobakskamp ein 24-Jähriger von zwei Tätern verletzt, die außerdem sein Fahrrad stahlen. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatte sich der 24-Jährige mit einem 23-Jährigen verabredet. Dieser tauchte zu der Verabredung in Begleitung von zwei weiteren Männern im Alter von 23 und 29 Jahren auf. Der 23-Jährige und dessen gleichaltrige Begleitung sollen dem 24-Jährigen dann sein Fahrrad entrissen und ihn mehrfach mit einer Eisenstange geschlagen haben. Der 24-Jährige, der durch die Schläge Prellungen u.a. am Kopf verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Klinikum, wo er medizinisch versorgt wurde. Hintergrund der Auseinandersetzung sollen geringe Schulden sein, die einer der 23-Jährige bei dem 24-Jährigen hat.

Stadt und Landkreis Lüneburg - Einbrüche in Wohnhäuser

Unbekannte Täter sind am 15.11.17, zwischen 13.15 und 21.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Hauskoppel in Deutsch Evern eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten dann. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, jedoch entstandenen Sachschäden in Höhe von ca.1.000 Euro. Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hermann-Collitz.Straße in Bleckede am 15.11.17, zwischen 06.30 und 23.20 Uhr, wurde vermutlich ebenfalls nichts entwendet. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und verursachten hierbei einen Schaden von ca. 300 Euro. Im Triftweg in Lüneburg sind unbekannte Täter am 15.11.17, zwischen 07.25 und 17.30 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Auch in diesem Fall wurde eine Terrassentür aufgebrochen. Die Täter nahmen etwas Bargeld mit. Am gleichen Tag, zwischen 16.00 und 19.50 Uhr, wurde auch in ein Wohnhaus in der Straße Am Mittelfeld in Dahlenburg eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf, durchsuchten diverse Behältnisse und nahmen Bargeld und Schmuck mit. Bei den Einbrüchen entstanden jeweils Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 oder 1991, entgegen.

Lüneburg - Fahrräder entwendet

Zwischen dem 13. und 15.11.17 wurden in Lüneburg mehrere Fahrräder entwendet. In den Abendstunden des 14.11.17 wurde in der Straße Hinter der Saline ein weißes Damenrad Silas entwendet. In der Straße Am weißen Turm nahmen Unbekannte zwischen dem 13. und 15.11.17 ein silberfarbenes Damenrad Corona Bravo mit. In der Nacht zum 15.11.17 wurde in der Thorner Straße ein rotes Kinderrad Pegasus Arcona gestohlen und am 15.11.17 ein schwarzes Trekkingrad Victoria Hamburg, welches in der Zeit von 08.20 bis 10.25 Uhr, in der Bennigsenstraße verschlossen abgestellt war. Insgesamt entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - versuchter Einbruch

In ein Geschäft in der Kuhstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum 15.11.17 versucht einzubrechen. Die Täter hatten an einer Tür gehebelt, waren aber nicht in das Geschäft gelangt. Der bei dem Einbruchsversuch entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. In der gleichen Nacht wurde auch versucht in ein Fahrradgeschäft in der Rote Straße einzubrechen. Die Täter hebelten an mehreren Türen, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf geschätzte 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Pkw aufgebrochen - Täter stehlen hochwertige Jacke und Werkzeug

Ein Lasergerät und eine schwarze Jacke der Marke Canada Goose wurde von unbekannten Tätern entwendet, die in der Nacht zum 15.11.17 einen BMW aufgebrochen haben, der in der Johannis-Brahms-Straße auf dem Parkstreifen abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro durch den Einbruch. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Dahlem - Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am 16.11.17, gegen 04.50 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die L 222 aus Dahlenburg kommend in Richtung Harmstorf. Kurz vor dem Ortseingang Harmstorf stürzte der 57-Jährige aus unbekannter Ursache und rutschte mit seinem Leichtkraftrad gegen ein Verkehrszeichen. Der aus Dahlenburg stammende Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass der 57-Jährige krankheitsbedingt verunfallt und in Folge aufgrund einer Kombination von körperlichen Leiden und beim Unfall zugezogenen Verletzungen verstorben ist.

Lüneburg - 9-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 9 Jahre alter Junge ist am 15.11.17, gegen 14.50 Uhr, in Höhe eines Spielplatzes auf die Fahrbahn der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße gelaufen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 47-Jährigen, die die Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße befuhr. Der 9-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Wohnungstür eingetreten & gedroht

Wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und versuchter Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei 17 und 23 Jahre alte Männer aus Bergen und Lüchow. Die zwei hatten in den Abendstunden des 15.11.17 die Wohnungstür eines 22 Jahre alten Bekannten in Bergen eingetreten. In der Folge bedrohten sie den Heranwachsenden auch mit einem mitgebrachten Baseballschläger. Danach verschwanden die Männer wieder. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüchow - Pkw überholt trotz Gegenverkehr - Mofa-Rollerfahrer stürzt - Verkehrsunfallflucht

Nach einem flüchtigen Pkw-Fahrer fahndet die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht in den frühen Morgenstunden des 16.11.17 auf der Bundesstraße 248 zwischen Lüchow und Plate. Gegen 06:45 Uhr hatte der Fahrer des unbekannten Pkw mehreren Lkw überholt und dabei den entgegenkommenden 17 Jahre alten Mofa-Fahrer übersehen. Der Jugendliche wich aus und kam von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - leicht mit Kind kollidiert - 9-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Ein 9 Jahre altes Kind auf einem Fahrrad erkannte ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi in den Mittagsstunden des 15.11.17 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Develangring erst recht spät, so dass er trotz einer Vollbremsung das Kind, das von links kam und damit nicht vorfahrtsberechtig war, leicht touchierte. Der 9-Jährige kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

Gartow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 15.11.17 auf der Bundesstraße 493 - Hahnenberger Straße. Dabei waren insgesamt drei Fahrer zu schnell unterwegs.

Uelzen

Uelzen - unter Alkoholeinfluss unterwegs - Fahrverbot

Eine Fahrverbot erwartet einen angetrunkenen Pkw-Fahrer nach einer Alkoholfahrt in den späten Abendstunden des 15.11.17 auf der Bundesstraße 493. Die Polizei hatte den 51-Jährigen gegen 22:15 Uhr mit seinem Pkw Renault Kangoo kontrolliert und bei diesem einen Alkoholwert von 0,98 Promille festgestellt.

Ebstorf - ohne Führerschein mit Motorroller unterwegs

Einen 23 Jahre alten Fahrer eines Motorrollers Peugeot stoppte die Polizei in den Abendstunden des 15.11.17 in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle des jungen Ebstorfers stellte sich gegen 19:20 Uhr heraus, dass dieser keinen Führerschein besaß, so dass ihn jetzt ein entsprechendes Strafverfahren erwartet.

Bad Bevensen - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Gegen eine 73 Jahre alte Pkw-Fahrerin ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 15.11.17 im Bereich der Straße "An der Aue" - Einmündung Bergstraße. Die Seniorin hatte gegen 10:40 Uhr einen geparkten Pkw VW Golf touchiert, war trotz eines Schadens von gut 600 Euro weitergefahren, konnte jedoch aufgrund des Hinweises einer Zeugin ermittelt werden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 16.11.17 in der Ripdorfer Straße. Dabei waren in Höhe des LEG insgesamt 20 Fahrer zu schnell unterwegs.

