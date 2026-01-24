Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Autokäufer stellen PKW an der Autobahn ab - Absicherungsleuchten der Polizei entwendet

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

Bisher unbekannte Autokäufer, vermutlich aus Hamburg, hatten sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen am 23.06. gegen 16:00 h mit einem 24-jährigen Mann aus Hemmoor getroffen, der einen PKW bei Kleinanzeigen zum Kauf angeboten hatten.

Nachdem man sich über den Kaufpreis einig geworden und das Geld übergeben worden war, waren die beiden Käufer dann mit dem Auto weggefahren.

Nach ca. einer Stunde hatten sich die Käufer dann gemeldet und angegeben, dass es technische Probleme gäbe und man das Fahrzeug zurückbringen würde.

Gegen 20:30 h hatten Polizeibeamter der Buxtehuder Wache im Rahmen eines anderen Einsatzes zunächst ein unbeleuchtet abgestelltes, nicht weiter abgesichertes Fahrzeug an der A 26 zwischen den Anschlussstellen Jork und Neu Wulmstorf bemerkt.

Nach Erledigung des Einsatzes waren sie kurze Zeit später wieder zu dem Fahrzeug zurückgekehrt und hatten ca. 750 Meter vor der geschlossenen Abfahrt Buxtehude einen blauen VW-Touareg mit CUX-Kennzeichen aufgefunden. Das Fahrzeug war nicht verschlossen und der Fahrzeugschlüssel befand sich im Auto.

Das Auto wurde von den Beamten zunächst abgeschlossen und mit zwei sog. NISSEN-Blitzleuchten abgesichert, um die mögliche Gefahrenstelle für andere Verkehrsteilnehmer kenntlich zu machen.

Nach Abklärung der Umstände durch die Wache kehrten die Beamten dann gegen 02:30 h wieder zu dem Fahrzeug zurück, um dieses zur Gefahrenabwehr abschleppen zu lassen.

Dabei wurde festgestellt, dass zwischenzeitlich dreiste Unbekannte die beiden Blitzleuchten der Polizei entwendet und so die Sicherheit der Gefahrenstelle gefährdet hatten.

Der dadurch angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Abstellen des Fahrzeuges, den beiden Autokäufern oder den Umständen und möglichen Tätern des Diebstahls geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Foto der entwendeten Blitzleuchte in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell