Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Verletzte bei Unfall in Bützfleth

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 07:35 h ist es in Stade-Bützfleth im Fleethweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Zu der Zeit war ein 29-jähriger Fahrer eines BMW aus Himmelpforten mit seinem Auto auf dem Fleethweg in Richtung Fleethstraße unterwegs Auf Höhe der Hausnummer 39 geriet er dann zunächst aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 30-jährigen Fahrers aus Bützfleth zusammen. Dieser hatte vorher noch eine Vollbremsung gemacht, hatte aber keine Möglichkeit mehr, der Kollision auszuweichen. Durch den Zusammenstoß wird der Transit noch gegen einen dort geparkten Touran geschoben und durch herumfliegende Trümmer noch ein ebenfalls in dem Bereich abgestellter Fiat Doblo beschädigt.

Beide beteiligten Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung durch die Besatzung von zwei eingesetzten Rettungswagen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Da na der Unfallstelle der Verdacht aufkam, dass der Unfallverursacher möglicherweise unter Drogen am Steuer unterwegs gewesen sein könnte, musste er sich im Krankenhaus einer angeordneten Blutprobe unterziehen.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zusätzlich wurde am Unfallort festgestellt, dass der Ford Transit offenbar nicht zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen waren zudem mit gefälschten Zulassungsplaketten versehen.

Alle vier Autos wurden zum Teil erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Gegen den 30-jährigen Bützflether wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verursachen eines Verkehrsunfalls, fahrlässige Körperverletzung, Verstoß gegen Versicherungs- und Zulassungsvorschriften sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell