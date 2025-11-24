Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte sprayen Symbole und Schriftzeichen auf diverse Gebäude und Bauwerke in Buxtehuder Innenstadt

Stade (ots)

Bisher unbekannte Sprayer haben am gestrigen späten Sonntagnachmittag zwischen 17:30 h und 19:45 h in der Buxtehuder Innenstadt auf die Kogge im Kreisel beim Zwinger, auf das Gebäude am ZOB, das Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes, das Stackmann-Parkhaus und das Geschäftsgebäude von Stackmann in der Viverstraße sowie das Altstadt-Parkhaus in der Bleicherstraße Symbole sowie Schriftzeichen "R.I.P", "Steve" "O. G." und "157" aufgesprüht und damit einen erheblichen Sachschaden durch die nun erforderlichen Reinigungsarbeiten angerichtet.

Gegen den oder die Unbekannten wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Sprayer beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Polizei Buxtehude zu melden.

