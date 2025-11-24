PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte sprayen Symbole und Schriftzeichen auf diverse Gebäude und Bauwerke in Buxtehuder Innenstadt

Stade (ots)

Bisher unbekannte Sprayer haben am gestrigen späten Sonntagnachmittag zwischen 17:30 h und 19:45 h in der Buxtehuder Innenstadt auf die Kogge im Kreisel beim Zwinger, auf das Gebäude am ZOB, das Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes, das Stackmann-Parkhaus und das Geschäftsgebäude von Stackmann in der Viverstraße sowie das Altstadt-Parkhaus in der Bleicherstraße Symbole sowie Schriftzeichen "R.I.P", "Steve" "O. G." und "157" aufgesprüht und damit einen erheblichen Sachschaden durch die nun erforderlichen Reinigungsarbeiten angerichtet.

Gegen den oder die Unbekannten wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Sprayer beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Polizei Buxtehude zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren