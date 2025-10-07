POL-STD: Stade: Polizei sucht Eigentümer eines entwendeten Fahrrads
Stade (ots)
Am 26.09.2025 wurde das abgebildete Fahrrad am Stader Bahnhof, im Bereich der Hospitalstraße, aus einem Fahrradständer entwendet. Die Polizei sucht nach dem Eigentümer bzw. der Eigentümerin. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Hercules, Modell California. Hinweise bitte an die Polizei in Stade unter 04141/1020.
