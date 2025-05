Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 69-jähriger Mann aus Horneburg vermisst - Polizei sucht Zeugen, Einbruch in Werkstatt in Hammah

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

1. 69-jähriger Mann aus Horneburg vermisst - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich seit gestern um die Mittagszeit wird ein 69-jähriger Horneburger vermisst. Der Mann ist krankheitsbedingt auf die Einnahme von lebenswichtigen Medikamenten angewiesen. Eine Suche rund um seinen Wohnort mit Feuerwehrleuten, Suchhunden der BRH Rettungshundestaffel und einer Drohne mit Wärmebildkamera der DLRG Horneburg/Altes Land musste am gestrigen Abend kurz vor Mitternacht erfolglos abgebrochen werden. Der Vermisste ist vermutlich mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung unterwegs. Wer den Mann gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbruch in Werkstatt in Hammah

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Hammah im Koppelweg nach dem Einschlagen einer Scheibe in einen dortigen Werkstattraum eingestiegen und haben Karosserie- und Fahrzeugteile entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell