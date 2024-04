Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 14-jähriges Mädchen aus Himmelpforten vermisst - Polizei sucht nach der Jugendlichen und hofft auf Zeugen

Stade (ots)

Seit der vergangenen Nacht ist die 14-jährige Emily GOLDAM aus Himmelpforten vermisst. Die Jugendliche wurde gegen 01:30 h letztmalig zu Hause gesehen und war dann am heutigen frühen Morgen gegen 05:30 h verschwunden. Sie hatte das Elternhaus offenbar in der Zwischenzeit zunächst in unbekannte Richtung verlassen. Am heutigen Nachmittag eingesetzte Personenspürhunde der Polizei haben ihren Weg bis zum Bahnhof Himmelpforten verfolgen können, ab da verliert sich dann ihre Spur. Die Ermittler der Stader Polizei gehen davon aus, dass die 14-Jährige in einen Zug gestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren ist. Derzeit gibt es keine Hinweise, wo sich Emily aufhalten könnte.

Emily wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 160 cm groß - hat schwarze Haare mit Pony - trägt vermutlich eine schwarze Schlafanzughose mit pinkem "Hello-Kitty" Aufdruck, ein schwarzes Shirt, schwarze Adidas-Schuhe sowie eine graue Kapuzenjacke

Wer Emily gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos von Emily und der von ihr vermutlich getragenen Hose (Beispielbild) in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

