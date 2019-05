POL-STD: Mit Paddelboot angereist und Kamera entwendet - Polizei sucht Bootseigentümer

Polizeiinspektion Stade

Am Dienstagmorgen wurde in Stade im Nagelstiftsweg in der dortigen Schrebergartenanlage an der Schwinge von einem Grundstückseigentümer ein Paddelboot aufgefunden.

Unbekannte Täter waren vermutlich mit dem irgendwo entwendeten Boot über die Schwinge gekommen und hatten dann auf dem Grundstück des Geschädigten eine dort angebrachte Wildkamera entwendet.

Mit der Beute konnten der oder die Täter dann flüchten, das Boot wurde am Anleger zurückgelassen.

Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer des grauen Metall-Paddelbootes "JAVA". Dieser wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

