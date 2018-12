POL-STD: Unbekannter Kennzeichendieb in Buxtehude aktiv, Einbrecher in Oldendorfer Einfamilienhaus

Stade (ots) - 1. Unbekannter Kennzeichendieb in Buxtehude aktiv

Ein bisher unbekannter Kennzeichendieb hat am Wochenende vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag in Buxtehude zugeschlagen und insgesamt 5 Kennzeichen von geparkten Fahrzeugen entwendet. Im Holunderweg und im Stieglitzweg wurden so jeweils die hinteren Kennzeichen STD-EA 87, HI-HB 4259, STD-MD 660, STD-HM 503 und STD-IG 29 abmontiert und mitgenommen. Für die jeweiligen Halter bedeutet dies nun Lauferei und zusätzliche Kosten. So müssen die Fahrzeuge möglicherweise umgekennzeichnet werden und neue Schilder geprägt werden. Pro Fahrzeug kommen so leicht über 50 Euro an Kosten zusammen.

Hinweise auf den Kennzeichendieb bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher in Oldendorfer Einfamilienhaus

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Freitag, den 23.11. und Montag, den 03.12. in Oldendorf in der Straße "Sunde" nach dem Aufbrechen eines Fensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben dieses komplett durchsucht. Was dabei erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht genau fest. Es wird deshalb zunächst von einem Sachschaden von mindestens mehreren hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Oldendorf unter der Rufnummer 04144-7879.

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

