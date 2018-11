POL-STD: Polizei Jork sucht Zeugen für zwei Verkehrsverstöße - Unfall auf Aldi-Parkplatz und Nötigung/Beleidigung im Straßenverkehr in Osterjork

Stade (ots) - Am heutigen Vormittag kam es zwischen 08:30 h und 09:00 h in Jork im Gewerbegebiet Ostfeld auf dem dortigen Aldi-Parkplatz zu einem Unfall, bei sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der 47-jährige Fahrer eines Audi A6 hatte auf dem Parkplatz geparkt, um einzukaufen. Als er danach zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass in der Zwischenzeit ein unbekannter Autofahrer sein Fahrzeug offenbar angefahren und über die Bordsteinkannte geschoben hatte.

Der Unfallverursacher hatte sich dann aber nicht weiter um die Schadenregulierung gekümmert und war einfach weggefahren ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der angerichtete Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 1.000 Euro belaufen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-912970 bei der Jorker Polizei zu melden.

Ebenfalls am Vormittag gegen 11:40 h kam es in der Weidenstraße in Osterjork zu einem Zwischenfall für den die Polizei Zeugen sucht. Ein 43-jähriger Fahrer eines grauen VW-Touran musste an der dortigen Einmündung wegen stehenden Ampelverkehrs an der Baustelle Osterjork warten, um anschließend auf die Vorfahrtstraße auffahren zu können.

Dem hinter ihm stehenden 80-jährige Fahrer eines silbernen Toyota Corolla dauerte das offenbar zu lange und dieser drängelte indem der den Touranfahrer mit beleidigenden Gesten aufforderte, weiter zu fahren. Anschließend schob er mit seinem Toyota den Touran vor ihm an. Gegen den 80-Jährigen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidung und Nötigung ermittelt.

Die Polizei Jork sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 04162-912970 zu melden.

