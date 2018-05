POL-STD: Polizei kontrolliert im großen Stil Autofahrerinnen und Autofahrer - Ablenkung am Steuer häufige Unfallursache

3 weitere Medieninhalte

Stade (ots) - Die Nutzung von Handys am Steuer und die damit verbundene Ablenkung bei Telefonieren und Nachrichtenlesen bzw. -schreiben gilt derzeit als eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Dazu kommt das Nichtanlegen von Sicherheitsgurten, dass immer wieder häufiger zu beobachten ist.

Um die Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich auf die Gefahren hinzuweisen und zu sensibilisieren sind Kontrollen der Polizei leider unerlässlich damit die Verkehrssicherheit verbessert werden an. Aus diesem Grund haben sich die verschiedenen Dienststellen in der Polizeiinspektion Stade am Freitag von 06:00 bis 22:00 h an fünf verschiedenen Kontrollaktionen in Stade, Dammhausen und Horneburg beteiligt.

Dabei wurden insgesamt 90 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer beanstandet. 87 von Ihnen waren Autofahrerinnen und Autofahrer, 2 Motorradfahrer.

75 Verstöße konnten die Beamtinnen und Beamten feststellen, 40 x durch die Benutzung eines Mobiltelefons und 35 sonstige Verstöße wie das Missachten von roten Ampeln und das Nichtanlegen von Sicherheitsgurten.

Neben aufklärenden und ermahnenden Gesprächen durch die Kontrolleure mussten die Betroffenen auch Verwarn- und Bußgelder in den vorgeschriebenen Höhen entrichten. Zusätzlich werden für Teile der Verstöße auch Punkte in Flensburg fällig.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

