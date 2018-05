POL-STD: Handtaschendieb in Horneburg - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots) - Am Mittwoch, den 02.05. wurde in den späten Abendstunden in Horneburg einer Frau die Handtasche entwendet.

Die 75-Jährige Horneburgerin war zu der Zeit mit ihrem Fahrrad aus dem Ortszentrum in Richtung des Wohngebietes "Am Geestrand" auf dem Nachhauseweg als sie auf dem unbefestigten Weg zwischen Neumarktstraße und Otto-Balzer-Straße von einem bisher unbekannten Radfahrer überholt wurde.

Der Unbekannte ergriff die Handtasche, die die Frau am Lenker hatte und konnte damit in Richtung "Kleine Moorstraße" flüchten. Die Handtasche wurde später in Tatortnähe aufgefunden, das Bargeld und die EC-Karte daraus fehlten.

Das Opfer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Der Täter wurde als junger, dunkel gekleideter, schlanker Mann beschrieben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Handtaschendiebstahl in Verbindung stehen könnten. Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-826490.

