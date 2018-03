POL-STD: Auto in Stade ausgebrannt - keine Personen verletzt

4 weitere Medieninhalte

Stade (ots) - Am heutigen Mittag gegen 12:30 h ist in Stade in der Harsefelder Straße aus bisher ungeklärter Ursache ein Kleinwagen in Brand geraten. Die Autofahrerin hatte Rauch in ihrem Fahrzeug bemerkt, konnte noch anhalten und das Auto verlassen, bevor es in Flammen aufging.

Trotz des schnellen Einsatzes des 2. Zuges der Ortswehr Stade konnte der PKW nicht rechtzeitig gelöscht werden und brannte vollständig aus.

Ein Übergreifen der Flammen auf eine nahegelegene Tankstelle konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Harsefelder Straße musste für die Zeit der Löscharbeiten kurzfristig voll gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich abgleitet, es kam zu leichten Behinderungen.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell