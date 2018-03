POL-STD: Autofahrerin beschädigt Spiegel eines geparkten Autos in Stade - Polizei sucht Geschädigten, Ermittler suchen Geschädigte, die bestimmte Farbschmierereien an ihren Gebäuden hatten

1 weiterer Medieninhalt

Stade (ots) - 1. Autofahrerin beschädigt Spiegel eines geparkten Autos in Stade - Polizei sucht Geschädigten

Am Sonntag, den 18. Februar hat eine Autofahrerin gegen 18:30 h in Stade die Sachsenstraße in Richtung Harburger Straße befahren und ist dabei zu dicht an einem geparkten Auto vorbeigekommen.

Bei der Vorbeifahrt wurde vermutlich der linke Außenspiegel des gegenüber dem dortigen Asia-Imbiss abgestellten Fahrzeuges beschädigt.

Leider liegen dazu bisher bei der Polizei keine Unfallmeldungen vor.

Die Ermittler bitten nun den Geschädigten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

2. Ermittler suchen Geschädigte, die bestimmte Farbschmierereien an ihren Gebäuden hatten

Im Rahmen eines bei der Stader Polizei laufenden Ermittlungsverfahrens wurde bei einem 18-jährigen Stader diverse Utensilien wie über 140 Farbsprühdosen und Vorlagenbücher für Graffiti-Schmierereien aufgefunden.

In diesem Zusammenhang gehen die Ermittler davon aus, dass der junge Mann für diverse sog. Tags im Stadtgebiet verantwortlich ist und suchen nun nach den entsprechenden Geschädigten.

Personen oder Haus und Grundstückseigentümer, die die abgebildeten Schmierereien an ihrem Eigentum festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

