POL-STD: Zwei Räuber überfallen 31-jährigen Mann in Stade - ein Täter festgenommen, Einbruch in Drochtersener Bäckereifiliale scheitert an Alarmanlage

Stade (ots) - 1. Zwei Räuber überfallen 31-jährigen Mann in Stade - ein Täter festgenommen

Am gestrigen späten Nachmittag gegen 17:45 h kam es in Stade auf einer Aussichtsplattform am Hafen - Ecke Wasser Ost zu einem Überfall auf einen 31-jährigen Mann aus Deinste.

Dieser hatte sich zu der Zeit dort zunächst mit einem Bekannten aufgehalten. Als der Bekannte den Ort verlassen hatte, kamen zwei zunächst unbekannte Männer auf das Opfer zu, versetzten ihm mehrere Faustschläger und forderten ihn auf, seine Umhängetasche herauszugeben.

Einer der Täter entwendete das Handy der 31-Jährigen und der Andere schnitt den Trageriemen der Tasche ab. Beide Täter flüchteten dann mit ihrer Beute in Richtung Innenstadt.

Aufmerksame Passanten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen der mutmaßlichen Räuber, einen 16-Jährigen aus Hamburg am Fischmarkt stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Dieser wurde vorläufig festgenommen und in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert.

Der zweite Täter flüchtete über die Salzstraße und das Johanniskloster dann weiter in Richtung Altländer Straße. Die Verfolger verloren ihn aus dem Auge und er konnte zunächst entkommen. Nach ihm wird noch gefahndet.

Die entwendete Tasche und das Handy des Opfers konnten wieder aufgefunden bzw. sichergestellt werden.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: - Männlich - Ca. 19 bis 20 Jahre alt - Ca. 165 cm groß und schlank - Südosteuropäische Erscheinung - Blonde anrasierte Haare

Weitere Zeugen, die den Raub oder die Verfolgung bzw. die Täter beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

2. Einbruch in Drochtersener Bäckereifiliale scheitert an Alarmanlage

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 02:45 h sind zwei bisher unbekannte Täter in Drochtersen in der Drochterser Straße zunächst mit ihrem Fluchtfahrzeug in die Straße "Zur Wettern" gefahren und haben dieses dort geparkt. Anschließend haben sie sich zu Fuß zu der Bäckereifiliale im REWE-Markt begeben und dort versucht, das Schloss einer Außentür aufzubrechen.

Als dadurch Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Einbrecher ohne Beute zurück zu ihrem Fahrzeug und dann vermutlich damit in Richtung Zentrumsstraße und weiter in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die die Einbrecher bzw. das Fluchtfahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-911880 bei der Polizeistation in Drochtersen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell