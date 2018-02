POL-STD: Unbekannte legen sog. Giftköder in Stade aus - Polizei warnt Tierhalter und Eltern, Marihuana-Plantage in Horneburger Mehrfamilienhaus entdeckt, Fredenbecker Polizei sucht Unfallzeugen

1 weiterer Medieninhalt

Stade (ots) - 1. Unbekannte legen sog. Giftköder in Stade aus - Polizei warnt Tierhalter und Eltern

In den letzten Wochen haben Unbekannte in Stade im Bereich Bielfeldtweg-Daniel-Sommer-Weg im Stadtteil Hahle sog. Giftköder ausgelegt.

Zuletzt wurde eine Tüte mit Würstchen und anderen Lebensmitteln, die augenscheinlich nicht zum Verzehr für Menschen und Tiere geeignet waren, an einem dortigen Spielplatz aufgefunden und der Polizei übergeben.

Eltern werden gebeten, ihre kleinen Kinder auf die Gefahren, die von Verzehr solcher Lebensmittel ausgehen können zu warnen. Tierhalter werden ebenfalls aufgefordert ihre freilaufenden Haustiere entsprechend im Auge zu behalten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Auslegen der Köder gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Marihuana-Pflanzen in Horneburger Mehrfamilienhaus entdeckt

In Horneburg in der Straße "Im großen Sande" wurde am Freitagmorgen in einem dortigen Mehrfamilienhaus festgestellt, dass es im Keller stark nach Marihuana riechen würde.

Bei einer Überprüfung durch die Polizei konnten in dem betroffenen Kellerraum dann eine professionell aufgebaute Plantage mit 35 in Blüte stehende Cannabispflanzen aufgefunden und diese zusammen mit dem dazugehörenden Aufzuchtszubehör sichergestellt werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Kellerinhabers wurden durch die Ermittler dann anschließend noch weitere ca. 100 Gramm Marihuana sichergestellt.

Gegen eine 28-Jährige und einen 32-Jährigen wird nun wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

3. Fredenbecker Polizei sucht Unfallzeugen

In der vergangenen Woche ist es vermutlich am Dienstag, den 20.02. nach 13:30 h in Fredenbeck in der Dinghorner Straße auf dem dortigen REWE-Parkplatz zu einem Unfall gekommen, bei dem sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Der Unbekannte war dort vermutlich beim Rangieren mit einem ordnungsgemäß geparkten braunen VW-Touran zusammengestoßen und hatte diesen im Heckbereich beschädigt. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Die Frendenbecker Polizei sucht nun den Verursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04149-933970 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell