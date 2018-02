POL-STD: Unbekannte Autodiebe entwenden gleich zwei VW-Busse in Horneburg

1 weiterer Medieninhalt

Stade (ots) - Bisher unbekannte Autodiebe haben in der vergangenen Nacht in Horneburg in der Feldstraße einen dort am Straßenrand abgestellten VW-Bus geknackt und entwendet.

Der mokkabraune VW-T5 hat das Kennzeichen STD-PA 729 und stellt einen Wert von ca. 20.000 Euro dar.

Ebenfalls in der letzten Nacht wurde im Lerchenweg in Horneburg vermutlich von denselben Tätern ein dort abgestellter VW-Bus California aus einem Carport entwendet.

Als besondere Kennzeichen sind auf der Fahrerseite ein Bildband mit Eseln und einem schwarzen Labrador aufgeklebt.

Der graue Bus hat das Kennzeichen STD-PR 335 und stellt einen Wert von ca. 40.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-826490.

Fotos in der digitalen Pressmappe der Polizeiinspektion Stade.

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

