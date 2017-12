POL-STD: Brandstifter steckt Bekleidung in Stader Modehaus in Brand - Polizei sucht Zeugen

1 weiterer Medieninhalt

Stade (ots) - Am heutigen späten Nachmittag gegen kurz nach 15:30 h hat ein bisher unbekannter Brandstifter im Untergeschoß einer Filiale der Modekette H+M in der Stader Innenstadt am Pferdemarkt Bekleidung auf einem Kleiderständer in der Kinderabteilung in Brand gesteckt.

Durch das Feuer wurde die Brandmeldeanlage mit Anschluss an die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle und die Sprinkler-Löschanlage ausgelöst, die dann die Flammen gelöscht und im Umkreis von mehreren Metern noch andere Bekleidung in Mitleidenschaft gezogen hat. Zudem wurde das Untergeschoss durch das Löschwasser großflächig unter Wasser gesetzt.

Kunden und Mitarbeiter wurden nach dem Auslösen des Feueralarms durch die couragiert handelnden Angestellten aus dem Gebäude geschickt werden. Alle konnten den gefährdeten Bereich rechtzeitig verlassen, verletzt wurde bei dem Brand niemand, der vorsorglich mit alarmierte Notarzt und der Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen.

Die schnell angerückten ca. 50 Feuerwehrleute des 1. und des 2. Zuges der Ortswehr Stade nahmen teilweise unter schwerem Atemschutz die notwendigen Restlöscharbeiten vor, kontrollierten die Brandstelle und mussten anschließend noch das Wasser aus dem Untergeschoss abpumpen.

Da sich der Brandort inmitten des laufenden Stader Weihnachtsmarktes befand, wurde dieser durch die Feuerwehr abgesperrt, zahlreiche Schaulustige beobachteten die Löscharbeiten ohne dass es dadurch zu Behinderungen des Einsatzes kam.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Beamte der Stader Wache und Tatortermittler der Polizei haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am Dienstag, den 06.12. gegen 14:40 h hatte es einen ähnlichen Fall in der Filiale gegeben. Auch seinerzeit hatte ein Unbekannter im Untergeschoss einen Bekleidungsständer in Brand gesteckt. (wir berichteten)

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu der Brandstiftung geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

