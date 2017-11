POL-STD: Gewerkschaft der Polizei beteiligte sich erstmals am Vorlesetag in der Polizei-Kita in Stade

4 weitere Medieninhalte

Stade (ots) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) beteiligte sich am 17. November erstmals am bundesweiten Vorlesetag, der seit vielen Jahren von der Wochenzeitung "DIE ZEIT", der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung initiiert wird.

Der Aktionstag will ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für das (Vor-)Lesen setzen und Freude am (Vor-)Lesen wecken. So sollen langfristig Lesekompetenz gefördert und Bildungschancen eröffnet werden. Neben zahlreichen ehrenamtlich Engagierten nehmen auch viele Prominente sowie Politikerinnen und Politiker aktiv teil.

Dieses Jahr hat die Stiftung Berufsgruppen zum ehrenamtlichen Vorlesen animiert, die schon allein durch ihre Tätigkeit eine starke Vorbildfunktion für Kinder haben. Ziel sei es, das Interesse von Kindern an der Arbeit der Polizei mit der Vermittlung von Lesefreude zu verknüpfen. "Denn Kinder brauchen Lesevorbilder und die Beteiligung der GdP und ihrer Gewerkschaftsmitglieder wird in unseren Augen den positiven Effekt des Vorlesens verdoppeln", so das Ansinnen der Stiftung Lesen. Eine umfassende Lesekompetenz sei eine wesentliche Voraussetzung für die persönliche Entwicklung, Erfolg im Berufsleben und gesellschaftliche Teilhabe. "Wir freuen uns daher, dass die GdP und Ihrer Gewerkschaftsmitglieder uns beim diesjährigen bundesweiten Vorlesetag unterstützt."

Auch die GdP Kreisgruppe Stade nahm an der Aktion teil. Lothar Klüser las u. a. Geschichten aus dem Buch des Ravensburger Verlages "Alles über die Polizei: Wieso? Weshalb? Warum?" in der KiTa "Zwergenpolizei" bei der Polizeiinspektion Stade vor. Die kleinen Zuhörer lauschten dabei aufmeksam dem Vorleser und seinen spannenden Erzählungen.

Weitere niedersächsische GdP-Mitglieder waren in im Klinikum Braunschweig sowie in Kindergärten und Kindertagesstätten in Braunschweig, Alfeld, Nordstemmen, Oldenburg, Hannover, Lüneburg, Hildesheim-Itzum, Hildesheim-Neuhof und in der Wedemark zu Gast und lasen dort vor.

