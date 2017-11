POL-STD: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Himmelpforten und Stade

Stade (ots) - Am gestrigen Donnerstag ist in Himmelpforten und Stade zu zwei Tageswohnungseinbrüchen gekommen.

Zwischen 07:15 h und 17:50 h sind Unbekannte in der Straße "Brink" in Himmelpforten nach dem Aufhebeln eines Küchenfensters in das Innere eines Einfamilienhauses eingestiegen.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten der oder die Täter dann Schmuck und Uhren entwenden und damit unbemerkt flüchten.

Der Schaden dürfte sich hier auf mindestens mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-616670.

Zwischen 08:50 h und 19:290 h suchten ebenfalls bisher unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in Stade in der Straße "Im Stadtdubben" heim. Hier wurden ebenfalls nach dem Aufhebeln des Küchenfensters die Wohnräume durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Auch hier wird der Schaden zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

