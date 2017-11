POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Harsefeld

Stade (ots) - Bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher sind am gestrigen Montag zwischen 15:00 h und 19:00 h in Harsefeld in der Straße "Osteroher Feld" an die Rückseite eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben dort die Terrassentür aufgehebelt.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnräume konnten der oder die Täter dann Schmuck und Bargeld erbeuten und damit unerkannt flüchten. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder sonstige sachdienliche Beobachtungen bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04164-909590.

