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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wintermoor: Auf frischer Tat ertappt

Heidekreis (ots)

19.07.2026 / Auf frischer Tat ertappt

Wintermoor: Am Sonntagabend wurden der Polizei gegen 21:15 Uhr verdächtige Personen an einem leerstehenden Wohnhaus an der B 3 in Wintermoor gemeldet. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen vor Ort auf zwei männliche Personen. Während eine Person flüchtete, konnte ein 27-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sowohl in das leerstehende Wohnhaus als auch in einen in der Nähe abgestellten Wohnwagen gewaltsam eingedrungen.

Im Rahmen der Fahndung nach der zweiten Person kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Fahndung verlief ohne Erfolg.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 27-Jährige im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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