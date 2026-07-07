Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: 73-jährige Frau vermisst (Foto anbei)

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Heidekreis (ots)

07.07.2026 / 73-jährige Frau vermisst (Foto anbei)

Schneverdingen: Seit dem gestrigen Abend wird die 73-jährige Maria R. vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 20:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Grünstraße in Schneverdingen gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste ist gut zu Fuß, aufgrund einer Demenzerkrankung jedoch möglicherweise orientierungslos. Zudem ist eine medizinische Versorgung erforderlich.

Maria R. trägt nach derzeitigen Erkenntnissen eine rosafarbene Steppjacke, schwarze Leggings sowie weiße Schuhe.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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