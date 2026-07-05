Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis zum Wochenende 03.07.-05.07.2026

Heidekreis (ots)

Schneverdingen - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Innenstadtbereich ein. Die Täter durchwühlten mehrere Räume im Objekt. Durch die Geräuschentwicklung wurde der Geschädigte wach, der sich während des Tatgeschehens in seinem Schlafzimmer befand und schlief. Der Geschädigte sprach die unbekannten Täter lautstark an, sodass diese zunächst den Geschädigten zurückdrängten und in der Folge vom Tatort fliehen. Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen nimmt die örtliche Polizeidienststelle in Schneverdingen (Tel.: 05193-982500) und die Polizei Soltau (Tel.: 05191-93800) entgegen.

Soltau - Am Samstag verschafften sich bisher unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters rechtswidrig Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Bewohner des Hauses befanden sich im Tatzeitraum im Urlaub. Sämtliche Räume wurden des Objektes wurden durchsucht. Zum Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Soltau (Tel.: 05191-93800) entgegen.

A7/ Bad Fallingbostel - Immer wieder erleben es die Autobahnpolizeien, dass an Fahrzeugen mit Fahrradheckträgersysteme die Kennzeichen fälschlich angebracht worden sind. Gerade jetzt in der Ferien- und Urlaubszeit sind vermehrt Fahrzeuge auf der Autobahn zu sehen, bei welchen das Kennzeichen des Fahrradträgersystems nicht zum Kennzeichen des Pkw passt. Gründe dafür können sein, dass in der Familie möglicherweise mehrere Fahrzeuge vorhanden sind oder man sich den Fahrradträger von Freunden ausgeliehen hat, man aber vergessen hat das eigene Kennzeichen umzubauen. Dies stellt grundsätzlich eine Straftat (Kennzeichenmissbrauch) dar. Daher immer daran denken das Kennzeichen zu wechseln. Sollte kein zusätzliches Kennzeichen vorhanden sein, so kann auch das Heckkennzeichen am Fahrradträger verwendet werden. Es muss nur der Demontage des Fahrradträgers wieder an den Pkw angebracht werden.

Bad Fallingbostel - Mitten am helllichten Tage gelingt es zwei weiblichen Täterinnen bei einem älteren Ehepaar Wertgegenstände zu entwenden. Die zwei Frauen klingelten bei dem älteren Ehepaar, welches in einer Wohnanlage für Senioren in der Blumenlage wohnt, und gaben sich als Pflegedienst aus. Eine Frau täuschte vor zum nächsten Patienten zu müssen, während die andere Täterin den Mann ablenkte. In der Zwischenzeit schaute sich die erste Täterin in dem Haus um und fand Schmuck und Silberbesteck im Wert von ca. 10.000 Euro. Beide Täterinnen entfernten sich anschließend unerkannt.

Walsrode - Ein 22-jähriger Autofahrer verlor in der Nacht zu Samstag auf einem Parkplatz die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach einer Fahrt über einen Mauervorsprung in einem Graben zum Stehen. Der Mann stand mit 1,97 Promille unter Alkoholeinfluss und besaß keine Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Walsrode - Am Samstag, den 04.07.2026, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Fallingbostel nach mehreren Hinweisen einen Pkw, der mit Sofateilen auf dem Dach beladen worden sein soll. In der Hans-Hoerbiger-Straße wurde das Fahrzeug festgestellt und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Sofateile zur Seite überstanden und nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Nach Angaben des Fahrzeugführers befände sich dieser gerade im Umzug und habe keine andere Lösung gefunden als diese. Durch die Beamten wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Verwarngeld fällig.

Hodenhagen - In der Nacht zu Sonntag geriet zunächst die Terrassenüberdachung eines Einfamilienhauses in Brand. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über und breitete sich im Dachstuhl aus. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die alarmierten Feuerwehren löschten den Brand. Zur Brandursache und Höhe des entstandenen Schadens dauern die Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell