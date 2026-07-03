Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Schwerer Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Heidekreis (ots)

02.07.2026 / Schwerer Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Soltau: Am Donnerstag kam es gegen 14:40 Uhr im Einmündungsbereich der Schneverdinger Straße (K 24) und der Wieheholzer Straße (K 40) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 87-jähriger Autofahrer von der Schneverdinger Straße nach links in Richtung Wolterdingen abbiegen. Dabei übersah er offenbar das vorfahrtsberechtigte Auto eines 40-jährigen Mannes, der die Wieheholzer Straße aus Richtung Wolterdingen kommend in Richtung Neuenkirchen befuhr. Es kam zu einem nahezu ungebremsten Zusammenstoß. Der 87-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 40-jährige Autofahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn musste die Kreuzung bis etwa 21:00 Uhr voll gesperrt werden.

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