Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: 35-jährige Frau aus Bad Fallingbostel seit Donnerstag vermisst (Foto anbei)

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Heidekreis (ots)

Bad Fallingbostel: Seit Donnerstag, 18.06.2026, wird die 35-jährige Celina S. vermisst. Sie wurde zuletzt am Donnerstagvormittag an ihrer Wohnanschrift gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Aufgrund einer Erkrankung besteht insbesondere bei den derzeit hohen Temperaturen die Gefahr der Desorientierung und Hilflosigkeit. Zudem könnte sie in ihrer Mobilität eingeschränkt sein.

Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, von schmaler Statur und hat rote, längere Haare. Außerdem trägt sie eine rosefarbene Brille. Angaben zur aktuell getragen Bekleidung liegen nicht vor.

Ein aktuelles Lichtbild der Vermissten ist dieser Pressemeldung beigefügt.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann oder die Vermisste gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Fallingbostel unter der Telefonnummer 05162/972115 zu melden.

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