Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: 59-Jährige vermisst (Foto anbei)

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Heidekreis (ots)

30.04.2026 / 59-Jährige vermisst (Foto anbei)

Walsrode: Seit Mittwochabend wird die 59-jährige Marina W. aus Walsrode vermisst. Zuletzt bestand am Mittwochmittag Kontakt zu ihr.

Die Vermisste ist etwa 1,65 m groß, von kräftiger Statur und hat dunkelbraunes Haar, das zu einem Dutt gebunden ist. Sie trägt eine Brille und weist zudem eine auffällige Schwellung am linken Auge auf. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Pullover sowie weißen Sneakern.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich im Bereich der Walsroder Innenstadt sowie in den umliegenden Gebieten, beispielsweise im Bereich der Eckernworth oder des Klostersees, aufhält.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Walsrode unter der Telefonnummer 05161-48640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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