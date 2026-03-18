Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: 15-Jähriger im Bereich Krelingen vermisst (Foto anbei)

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Heidekreis (ots)

18.03.2026 / 15-Jähriger im Bereich Krelingen vermisst (Foto anbei)

Walsrode: Seit heute, etwa 14:00 Uhr, wird der 15-jährige Jason Noel E. im Bereich Walsrode/Krelingen vermisst.

Jason ist etwa 1,67 Meter groß, von sehr schlanker Statur und hat kurze rote Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine blau-graue Softshelljacke, eine hellblaue Jeans sowie graue Trekkingschuhe. Zudem führt er vermutlich einen hellgrauen Rucksack mit neongelben Nähten mit sich. In der seitlichen Halterung befindet sich wahrscheinlich eine hellblaue Trinkflasche.

Der Jugendliche wurde zuletzt gegen 14:15 Uhr am Ortseingang Düshorn, aus Richtung Krelingen kommend, gesehen.

Es ist bekannt, dass Jason phasenweise orientierungslos ist und kein ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein besitzt. Zudem ist davon auszugehen, dass er bei direkter Ansprache flüchtet. Die Bevölkerung wird daher ausdrücklich gebeten, ihn nicht anzusprechen, sondern Sichtungen umgehend der Polizei zu melden.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Jason machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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