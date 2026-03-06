Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Heidekreis (ots)

05.03.2026 / Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Wietzendorf: Am Mittwoch kam es gegen 17:15 Uhr auf der Kreisstraße 41, zwischen dem Südsee-Camp und der Bundesstraße 3, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren drei Fahrradfahrer hintereinander die K 41 aus Richtung Südsee-Camp kommend in Richtung Bundesstraße. Da entlang der Strecke kein Radweg vorhanden ist, nutzten die Radfahrer ordnungsgemäß die rechte Fahrbahnseite.

Die Radfahrer beabsichtigten dann nach links in einen Wanderweg abzubiegen. Der vorausfahrende Radfahrer, ein 58-jähriger Mann aus Süddeutschland, steuerte sein Fahrrad hierzu in Richtung der Fahrbahnmitte. Zur gleichen Zeit näherte sich von hinten ein Auto, dessen 77-jähriger Fahrer die Abbiegeabsicht des Radfahrers offenbar zu spät erkannte.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 58-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann war zunächst nicht ansprechbar und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Der 77-jährige Autofahrer erlitt einen Schock.

Die Kreisstraße 41 musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

