Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Warnung vor neuer Betrugsmasche

Heidekreis (ots)

30.01.2026 / Warnung vor neuer Betrugsmasche

Heidekreis: Die Polizeiinspektion Heidekreis warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der unbekannte Täter gefälschte Benachrichtigungskarten von Paketdiensten, insbesondere im Erscheinungsbild von DHL, in Briefkästen einwerfen. Diese Karten erwecken den Eindruck, dass eine Paketsendung nicht zugestellt werden konnte. Häufig enthalten sie einen QR-Code oder einen Link mit der Aufforderung, weitere Informationen zur Sendung abzurufen. Dabei werden die Betroffenen auf betrügerische Internetseiten geleitet, auf denen persönliche Daten, Zugangsdaten oder Zahlungsinformationen abgefragt werden. In einigen Fällen kann auch Schadsoftware auf dem Smartphone installiert werden.

Daher rät die Polizeiinspektion Heidekreis dringend:

- Scannen Sie keine QR-Codes und nutzen Sie keine Links von unerwarteten Benachrichtigungskarten! - Geben Sie keine persönlichen oder finanziellen Daten preis! - Prüfen Sie den Status von Paketsendungen ausschließlich über die offizielle Internetseite des Paketdienstes! - Nutzen Sie keine auf den Karten angegeben Telefonnummern!

Im Bereich der Polizeiinspektion Heidekreis sind bisher keine derartigen Betrugstaten bekannt geworden. Betroffene, die bereits Daten eingegeben haben, sollten umgehend ihre Bank oder ihren Mobilfunkanbieter kontaktieren und eine Anzeige bei der Polizei erstatten.

Informieren und warnen Sie insbesondere ältere oder weniger technikaffine Personen aus ihrem Umfeld!

