Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: 51-jähriger Mann vermisst (Foto anbei)

Heidekreis (ots)

23.03.25 / 51-jähriger Mann vermisst (Foto anbei)

Walsrode: Seit Sonntagmittag wird der 51-jährige Ralf H. vermisst. Er befindet sich in einem emotionalen Ausnahmezustand und ist unbekannten Aufenthalts. Er wurde zuletzt an seinem Wohnort in Schneeheide gesehen, den er fußläufig in Richtung der Bundesstraße 209 verließ.

Ralf H. ist etwa 1,80 m, normal gebaut, trägt eine Glatze sowie einen grauen Dreitagebart. Bekleidet ist er mit einer grünen Jacke, einer schwarzen Weste, einer Jeanshose sowie einer Kopfbedeckung.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann oder den Vermissten gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161-48640 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

