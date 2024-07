Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Wettbüro - Zeuge gesucht!

Heidekreis (ots)

29.07.2024 / Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Wettbüro - Zeuge gesucht!

Walsrode: Am 20.04.2024 kam es zu einem Raub auf ein Wettbüro in der Moorstraße in Walsrode (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5762715). Hierbei erlangte der bewaffnete Täter die Tageseinnahmen und flüchtete.

Die Auswertung der Videoaufzeichnungen ergab, dass sich ein unbekannter Zeuge zur Tatzeit im Wettbüro aufhielt und sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet hat. Die Polizei sucht nun mit Fotos der Überwachungskamera nach diesem Zeugen, der möglicherweise Angaben zur Tat machen kann.

Wer kennt den Mann auf dem Bild und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

