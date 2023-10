POL-HK: Honerdingen: Thomas B. weiterhin vermisst (Fotos anbei)

Polizeiinspektion Heidekreis

Honerdingen: Seit dem 10. September wird Thomas B. aus Honerdingen vermisst. In den Abendstunden hat er aller Wahrscheinlichkeit nach zu Fuß sein Haus in unbekannte Richtung verlassen. Er ist 1,76 Meter groß, wiegt etwa 85 Kilogramm, hat graue Haare und trägt eine dunkle Brille. Bekleidet war er bei seinem Verschwinden mit einer Dreiviertel-Jogginghose der Marke Adidas, einem blauen T-Shirt, blauen Socken und blauen Hikingschuhen. Bisher sind keine Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten erlangt worden oder bei der Polizei eingegangen. Wer Thomas B. gesehen hat wird gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

