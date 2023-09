Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: 58-jähriger Mann vermisst (Foto anbei)

Heidekreis (ots)

11.09.2023 / 58-jähriger Mann vermisst (Foto anbei)

Walsrode: Seit Sonntag (10.09.2023) wird der 58-jährige Thomas B. vermisst. Er befindet sich in einem emotionalen Ausnahmezustand und ist unbekannten Aufenthalts. Er wurde zuletzt an seiner Wohnanschrift in Honerdingen gesehen.

Thomas B. ist 1,76 m groß, wiegt 85 kg, hat graue Haare und trägt eine dunkle Brille. Zudem ist er mit einer Dreiviertel-Jogginghose der Marke Adidas und einem blauen T-Shirt bekleidet. Darüber hinaus trägt Thomas B. blaue Socken und blaue Hikingschuhe. Auffällig ist zudem eine Narbe im Nackenbereich.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann oder den Vermissten gesehen hat, melde sich bitte bei der Polizei Walsrode unter 05161-48640 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

