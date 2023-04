POL-HK: Bad Fallingbostel: 81jährige Frau aus Bad Fallingbostel vermisst

Heidkreis (ots) - 26.04 / Verkehrsunfallflucht Munster: Am Mittwoch, zwischen 13.00 Uhr und 17.55 Uhr kam es im Hagebuttenweg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein am Fahrbahnrand parkender PKW beschädigt wurde. Nachdem eine Anwohnerin einen lauten Knall wahrgenommen hat, beobachtete die Frau, wie ein auf der Fahrbahn liegendes Kleinkraftrad gerade aufgehoben wurde. Dieses befand sich unmittelbar in Höhe des beschädigten ...

