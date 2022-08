POL-HK: Walsrode: 20-jährige vermisst

Heidekreis (ots) - Benefeld: In der Zeit vom 02.08. bis 08.08.2022 drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Kindertagesstätte in der Cordinger Straße in Benefeld ein. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten drei Geldkassetten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

