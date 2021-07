Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Überfall mit Messer - Polizei fasst Täter; Soltau: Einschleichdiebe erbeuten Schmuck; Schwarmstedt: Einbrecher auf Minigolf-Anlage

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.07.2021 Nr. 1

09.07 / Überfall mit Messer - Polizei fasst Täter

Walsrode: Polizeibeamte nahmen in der Nacht zu Freitag, gegen 00.40 Uhr einen 18-Jährigen fest, der im Verdacht steht, kurz zuvor einen versuchten Raubüberfall begangen zu haben. Dabei soll er einen 29jährigen Walsroder auf der Straße Großer Graben mit einem Messer bedroht und ihn aufgefordert haben, sein Geld herauszugeben. Als das Opfer angab, kein Geld dabeizuhaben, nahm sich der Täter das Portmonee des Opfers und öffnete es. Nachdem er feststellte, dass kein Geld darin war, gab der Täter die Geldbörse zurück und entfernte sich. Kurz darauf wurde er auf der Straße Kleiner Graben festgenommen. Das Messer konnte in Tatortnähe aufgefunden werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Täter nach Hause entlassen. Diem Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes.

07.07 / Einschleichdiebe erbeuten Schmuck

Soltau: Ein lebensälteres Ehepaar aus Soltau wurde am Mittwoch, zwischen 16.00 und 16.15 Uhr Opfer von Einschleichdieben. Ein Täter klingelte an der Wohnung an der Celler Straße im Bereich Bornkamp und verwickelte den Mann im Hausinneren in ein Gespräch. Die Tür des Wohnhauses blieb dabei geöffnet. Vermutlich gelangte ein zweiter Täter währenddessen unbemerkt in die Wohnung. Am Folgetag entdeckten die Geschädigten ein entleertes Schmuckkästchen. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

08.07 / Einbrecher auf Minigolf-Anlage

Schwarmstedt: Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Mittwoch, 19.00 Uhr und Donnerstag, 18.00 Uhr mehrere Türen und Fenster eines Gebäudes der Minigolf-Anlage an der Straße Am Beu aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch - Die Täter gelangten nicht in das Objekt. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

08.07 / Blitz setzt Stroh in Brand

Westenholz: Am Donnerstagabend, gegen 19.47 Uhr geriet auf einem Grundstück in Westenholz an einem großen Holzunterstand gelagertes Stroh in Brand. Ursächlich dafür dürfte vermutlich ein Blitzschlag gewesen sein. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden am Unterstand wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

09.07 / Polizei sucht Eigentümer eines Portmonees (Foto anbei)

Munster: Im Zuge der Festnahme der drei Taschendiebe am 24.06.2021 in Munster (wir berichteten) ist der Polizei von der Lidl-Marktleitung ein Portmonee übergeben worden, welches ein paar Tage zuvor in einem Mülleimer der Filiale am Kohlenbissener Grund im Bereich der Pfandabgabe gefunden wurde. Die Polizei geht davon aus, dass es nach einem Diebstahl von den Tätern dort abgelegt wurde, konnte es aber bisher keiner Tat zuordnen. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

09.07 / "Planenschlitzer" am Werk - 25 Planen geöffnet

A 7 / Heidekreis: In der Nacht zu Freitag schlitzten Unbekannte entlang der A 7 im Heidekreis an 25 Lastkraftzügen die Plane auf. Dabei waren sie dreimal am Parkplatz Wolfsgrund, neunmal am Parkplatz Lüneburger Heide und 13-mal am Truckstop in Schwarmstedt aktiv. 24-mal blieb es beim Versuch, nur einmal entwendeten die Täter etwas von der Ladefläche: Vier Pfund Kaffee. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falles des Ladungsdiebstahls. Hinweise zu den Taten nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

