Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Tötungsdelikt in Bispingen

Verdächtiger festgenommen

Mädchen vermisst

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heidekreis (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Lüneburg und der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.05.2021 Nr. 2

16.05 / Tötungsdelikt in Bispingen / Verdächtiger festgenommen / Mädchen vermisst

Bispingen: Am Sonntagmittag wurden in einem Haus in Bispingen zwei Leichen gefunden. Es handelt sich dabei um einen vierjährigen Jungen und dessen 35jährige Mutter. Beide wiesen Spuren von Gewaltanwendung auf. Noch am Nachmittag konnte in Schneverdingen ein Verdächtiger festgenommen werden. Es handelt sich dabei um den 34jährigen Lebensgefährten der Getöteten. Der Mann macht keine Angaben zur Sache, wurde am Montagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Seit dem Geschehen wird die 11jährige Tochter Lilli Marie L. der getöteten Frau vermisst (Foto anbei). Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Mädchens. Sie ist etwa 150 cm groß, von kräftiger Statur und europäischem Erscheinungsbild, hat blaue Augen und langes, dunkelblondes Haar.

Im Zusammenhang mit dem vermissten Kind hat die Polizei das Fahrzeug des Verdächtigen sichergestellt (Foto anbei). Es handelt sich dabei um einen blauen Ford Focus, mit dem Kennzeichen aus Diepholz (DH).

Wer das Mädchen ab Sonntagmorgen, 05.00 Uhr gesehen oder das Fahrzeug in dem Zeitraum zwischen 05.00 und 16.15 Uhr beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/9380-500 (Hinweistelefon) in Verbindung zu setzen.

Aufgrund der andauernden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Informationen zu dem Geschehen veröffentlicht.

Presseanfragen bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lüneburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell