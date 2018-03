Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.03.2018 Nr. 1

01.03 / Polizei warnt: falsche Nichte, Verwandte oder Freundin am Telefon verlangt Geld

Walsrode / Schneverdingen: Der Heidekreis sieht sich aktuell einer Welle betrügerischer Anrufe ausgesetzt, bei denen Tätergruppen versuchen auf unterschiedlichste Art und Weise an das Vermögen vorwiegend älterer Menschen zu kommen. Nachdem vor einigen Tagen falsche Polizeibeamte ihr Unwesen trieben, versuchten Anrufer nun mit einer leichten Abwandlung des sogenannten Enkeltricks zum Erfolg zu kommen. Eine Täterin gab sich am Telefon als angeheiratete Nichte aus, die ihren Ehemann mit dem Kauf einer Immobile überraschen wolle und dafür Geld benötige. Nicht selten verlangen die Anrufer in diesen Fällen fünfstellige Beträge. In zwei Fällen sind von älteren Menschen erhebliche Beträge abgehoben worden. Am Donnerstag waren die Bereiche Walsrode und Schneverdingen betroffen. Zu einer Übergabe kam es nicht, weil beispielsweise in einem Fall ein Angehöriger zufällig Kenntnis erlangte und eingriff. Die Polizei rät, nicht auf Telefonate dieser Art einzugehen. Nützlich ist es in diesen Fällen, aufzulegen und Sohn, Tochter oder Enkelin anzurufen und sich zu vergewissern. Die Polizei steht ebenfalls immer mit Rat und Tat zur Seite.

