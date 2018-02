POL-HK: Bockhorn: Grubber entwendet; Walsrode: In Betriebe eingestiegen; Hodenhagen: Gartenhaus aufgebrochen; Munster: Pinkfarbenes Hakenkreuz gesprüht

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.02.2018 Nr. 2

27.02 / Grubber entwendet

Bockhorn: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen dem 17. und 27.02.2018 ein landwirtschaftliches Gerät, das an einem Nebengebäude eines Betriebes abgestellt war. Der Zinken Grubber hat einen Wert von rund 20.000 Euro. Er wurde vermutlich mit einer mittelgroßen landwirtschaftlichen Zugmaschine abtransportiert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

27.02 / In Betriebe eingestiegen

Walsrode: In der Nacht zu Dienstag drangen Unbekannte durch Aufhebeln der Fenster in mehrere Betriebe in Walsrode ein. Sowohl an der der Werner-von-Braun-Straße, der Heinrich-Hertz-Straße und der Albert-Einstein-Straße gelang der Einstieg in insgesamt fünf Objekte, an der Hans-Hoerbiger-Straße und bei einem weiteren Objekt an Heinrich-Hertz-Straße blieb es bei einem Versuch. Die Täter erlangten nach bisherigen Ermittlungen etwa 20 Euro und eine Taschenlampe. ,

27.02 / Gartenhaus aufgebrochen

Hodenhagen: In der Zeit vom 19.-27.02.2018 drangen Unbekannte in ein Gartenhaus am Meißering in Hodenhagen ein und entwendeten eine Kettensäge und einen Gartentrimmer der Marke Stihl.

27.02 / Pinkfarbenes Hakenkreuz gesprüht

Munster: Unbekannte sprühten in der Zeit zwischen Montag, 16.00 Uhr und Dienstag, 15.45 Uhr ein pinkfarbenes Hakenkreuz sowie den Schriftzug "SiegHeil" an die Außenwände der Grundschule Süllberg, Zweigstelle Breloh. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

27.02 / Kontrolle verloren

Steinbeck: Auf schneeglatter Straße kam am Dienstag, gegen 16.25 Uhr ein 78-jähriger Bispinger mit seinem Pkw ins Schleudern. Er befuhr die Straße Am Lütten Stimbeck, verlor die Kontrolle, touchierte einen Straßenbaum, schleuderte in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der 54jährige Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt, der Unfallverursacher verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

27.02 / Unfälle mit 1,44 und 1,47 Promille

Walsrode / Essel: Am Dienstagabend, gegen 20.00 Uhr kam ein 53jähriger Walsroder mit seinem Pkw auf der K 148 bei gerader Strecke ins Schleudern, rutschte in den Straßengraben, überschlug sich und kam zum Liegen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug alleine verlassen und lehnte einen Rettungswagen ab. Die Polizei stellte bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,44 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. In Essel, auf der L 190 kam ein 39jähriger Hademstorfer um Mitternacht mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer pustete 1,47 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

28.02 / Lkw verursacht stundenlange Vollsperrung

Schwarmstedt / BAB: In der Nacht zu Mittwoch verlor der Fahrer eines Lkw mit Anhänger auf der A 7, Richtung Hamburg, zwischen Berkhof und Schwarmstedt auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er einen langsam fahrenden Sattelzug überholen wollte. Er geriet ins Schleudern und kollidierte nahezu ungebremst mit der Mittelschutzplanke. Aufgrund der Wucht der Kollision durchbrach er diese, kippte auf die rechte Seite und kam quer zur Fahrbahn Richtung Hannover zum Liegen. Der 39jährige Fahrer aus Bremen verletzte sich bei dem Unfall leicht. Dieselkraftstoff verteilte sich großflächig auf den Fahrstreifen. Die Bergung des Fahrzeugs und die Reinigung der Fahrbahn dauerte bis in den Nachmittag. Am Morgen, gegen 08.20 Uhr konnte in Richtung Hamburg die Fahrbahn bis auf einen Fahrstreifen freigegeben werden. In Richtung Hannover dauerte die Vollsperrung bis etwa 15.30 Uhr. Der Gesamtschaden beträgt rund 50.000 Euro. Auf der Autobahn kam es zu starken Behinderungen mit Rückstau bis zu acht Kilometern. Auch die Umleitungsstrecke war betroffen.

