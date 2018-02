POL-HK: Bad Fallingbostel: Hinweis auf möglichen Amoklauf

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.02.2018 Nr. 1

28.02 / Hinweis auf möglichen Amoklauf

Bad Fallingbostel: Am Mittwochmorgen erreichte die Polizei ein Hinweis auf einen Schüler der Oberschule in Bad Fallingbostel, der angedroht haben soll, eine Waffe mit in die Schule zu nehmen und akut einen Amoklauf zu starten. Polizeibeamte begaben sich zur Schule und zum Elternhaus des Schülers. Da sich der Schüler nicht in der Schule befand, wurde das Areal abgeriegelt und die Schüler im Gebäude belassen. Der 13Jährige konnte Zuhause angetroffen und befragt werden. Die Waffe, die dem Vater gehört, stellten die Beamten sicher. Es handelt sich um eine Gas-/Schreckschusspistole. Der Schulbetrieb wurde nicht wesentlich gestört. "Die Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion Heidekreis und den benachbarten Behörden funktionierte hervorragend", resümierte Polizeidirektor Sengel, Leiter Inspektion.

