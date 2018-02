Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.02.2018 Nr. 1

24.02 / Gartenstühlen gestohlen Hodenhagen: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag sechs Klappstühle aus einem Gartenhaus an der Straße Neues Dorf in Hodenhagen. Der Schaden beträgt rund 300 Euro.

26.02 / Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle Schwarmstedt / Essel: In der Nacht zu Montag drangen Einbrecher im Gewerbegebiet Vahrenbruch, Schwamstedt/Essel gleich in mehrere Objekte an der Celler Straße, am Schlehenweg und an der Straße Am Varrenbruch ein, durchsuchten sie und entwendeten Bargeld in geringer Menge sowie einen Parfumflacon. In derselben Nacht suchten Fahrzeugdiebe eine Plantage im Schwarmstedter Moor auf und entwendeten aus einem Unterstand zwei Schmalspurtrecker der Marken Eicher und Kubota, zwei Häcksler und eine Fräse. Außerdem brachen sie einen Container auf und stahlen drei Wasseruhren und eine Anhängerkupplung. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/511490 entgegen.

26.02 / Ladung gestohlen Bad Fallingbostel: Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte zwei an der Straße Oerbker Berg in Bad Fallingbostel abgestellte Lkw auf und entwendeten diverse Möbelstücke und Werkzeuge. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 zu melden.

26.02 / Einbrecher kommen über den Balkon

Bad Fallingbostel: Am Montag, zwischen 07.50 und 22.00 Uhr stiegen Einbrecher auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses am Goethering in Bad Fallingbostel, hebelten die Balkontür auf und durchsuchten einige Zimmer des Objekts. Über Stehlgut ist noch nichts bekannt. Bereits am Wochenende versuchten Unbekannte in eine Kanzlei an der Vogteistraße zu gelangen. Hier blieb es beim Versuch.

