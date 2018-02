POL-HK: Adolfshausen: Haus durchwühlt; Walsrode: Geländewagen gestohlen; Soltau: Farbschmierereien in der Innenstadt; Munster: Autofahrer erneut unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.02.2018 Nr. 1

25.02 / Haus durchwühlt

Adolfshausen: Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten Unbekannte von Samstag auf Sonntag in ein Einfamilienhaus in Adolfshausen und durchwühlten das Objekt. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

25.02 / Geländewagen gestohlen

Walsrode: Einen schwarzen Geländewagen der Marke Nissan entwendeten Autodiebe in der Nacht zu Sonntag von dem Gelände eines Autohauses an der Verdener Straße in Walsrode. Der Wert des Fahrzeugs liegt bei etwa 22.000 Euro.

25.02 / Farbschmierereien in der Innenstadt

Soltau: Am Wochenende kam es im Stadtgebiet Soltaus zu mehreren Farbschmierereien, bei denen die Zahlenkombination "1312" an Fensterscheiben, Verkehrszeichen, Hauswänden, ein Garagentor und einen Imbisswagen gesprüht wurde. Die Zahlen bezeichnen den jeweiligen Buchstaben des Alphabets und dürften für "A.C.A.B - All cops are bastards" stehen. Die Täter waren in der Marktstraße, der Tetendorfer Straße, der Straße Krumme Rieth und der "Burg" aktiv. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

25.02 / Autofahrer erneut unter Drogeneinfluss

Munster: Am Sonntag, gegen 16:20 Uhr begegnete einer Streifenwagenbesatzung aus Munster in der Straße Am Hanloh der Pkw eines 48jährigen Munsteraners, der den Beamten bereits bekannt war. Drei Wochen zuvor hatte sich gegen den Mann der Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss ergeben. Die Polizisten beschlossen eine erneute Kontrolle vorzunehmen und stoppten den Fahrer in der Gustav-Meyer-Straße. Ein Drogenvortest ergab wieder ein positives Ergebnis auf Drogenkonsum, sodass dem 48jährigen nun ein Bußgeld in Höhe von 1000,- Euro, sowie ein dreimonatiges Fahrverbot droht."

