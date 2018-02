Heidekreis (ots) - Soltau: Ladendiebstahl

Am Donnerstag Nachmittag verstaute ein männlicher Ladendieb drei Paar Turnschuhe in seinen mitgeführten Rucksack, während eine Verkäuferin von einem Mittäter abgelenkt wurde. Beim Verlassen des Geschäftes löste die Warensicherung am Ausgang einen Alarm aus. Nach kurzer Verfolgung durch einen Mitarbeiter, ließ der Ladendieb den Rucksack fallen. Darin wurde das Diebesgut aufgefunden. Beide Täter flüchteten unerkannt.

Soltau: Schwerer Verkehrsunfall

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Aus dem Fahrzeugwrack wurde von einem Anwohner der schwer verletzte und bewusstlose Fahrzeugführer geborgen. Nach Eintreffen der Rettungskräfte und Erstversorgung vor Ort, wurde der Fahrer in ein Krankenhaus verbracht. Erste Hinweise legten den Verdacht nahe, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert gewesen ist.

Soltau: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am späten Samstagabend wurde bei einer Verkehrskontrolle in Soltau der Führer eines Pkw überprüft. Dabei stieg den kontrollierenden Beamten bereits Marihuanageruch aus dem Fahrzeug entgegen. Im Pkw konnte eine Konsumeinheit Marihuana sichergestellt werden. Einem Mitfahrer wurde zudem ein verbotener Schlagring abgenommen. Es wurde eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer angeordnet und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Walsrode/Altenboitzen: Fahrzeugbrand und Wohnhausbrand

Am Freitagvormittag brannte in Altenboitzen aus unbekannter Ursache ein Pkw vollständig aus. Es liegen Hinweise vor, die auf einen technischen Defekt hindeuten. Eine Brandstiftung wird derzeit ausgeschlossen. Gegen Mittag kam es in Altenboitzen dann aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Einfamilienhauses (Holzbauweise). Die Freiwilligen Feuerwehren Altenboitzen, Kirchboitzen, Walsrode, Südkampen, Klein Eilstorf, Groß Eilstorf und Hollige konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Auf Grund der Holzbauweise und der dadurch schnellen Ausbreitung des Feuers, wurde das Haus jedoch völlig zerstört. Es entstand ein Schaden von geschätzten 150.000 Euro. Brandentdeckerin ist die alleinige Bewohnerin des Hauses, die mit einer leichten Rauchvergiftung in das Heidekreisklinikum Walsrode eingeliefert wurde.

Hodenhagen: Einbruchdiebstahl in Tierheim

In der Zeit von Donnerstag, 22.02.2018, 22:30 Uhr bis 23:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Tierheim in der Herrstraße in Hodenhagen ein. Hierzu wurde ein Türfenster im rückwärtigen Bereich eingeschlagen und die Räumlichkeiten betreten. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und ein technisches Gerät. Der Gesamtschaden wird seitens der Polizei auf 3.200 Euro geschätzt. Die Polizei Walsrode erbittet Hinweise unter 05161-984480.

Walsrode: Einbruchdiebstahl in Malerfachgeschäft

In der Zeit von Freitag, 23.02.2018 bis Samstag, 24.02.2018 drangen bislang unbekannte Täter in ein Malerfachgeschäft in der Cordinger Straße in Walsrode ein. Hierzu wurde auf bislang unbekannte Art und Weise gewaltsam die Eingangstür geöffnet und der Verkaufsraum betreten. Die Täter entwendeten diverse Eimer Farbe, Malerwerkzeuge und Bargeld in unbekannter Höhe. Der Schaden kann von der Polizei derzeitig noch nicht beziffert werden. Die Polizei Walsrode erbittet Hinweise unter 05161-984480.

Schwarmstedt: Diebstahl von mehreren Fahrzeugen

In der Zeit von Freitag, 23.02.2018 bis Samstag, 24.02.2018 wurden von einem Betriebshof in der Esseler Straße mehrere Fahrzeuge (1 Transporter, 1 Radlader, 1 Anhänger, 2 Motorräder, 1 Aufsitzrasenmäher) entwendet. Wie die Täter die Fahrzeuge abtransportiert haben, ist derzeit nicht bekannt. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei Walsrode erbittet Hinweise unter 05161-984480.

Bad Fallingbostel: Hausmittel mit Nebenwirkungen

Ein 44-jähriger Pole wurde in der Nacht zu Samstag mit seinem Pkw durch Beamte des PK Bad Fallingbostel auf der A 7 angehalten und kontrolliert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte dieser einen Wert von 2,33 Promille. Er habe zuvor seine Erkältungsbeschwerden u.a. mit Wodka bekämpfen wollen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

