POL-HK: Soltau : Neue Ermittlungsgruppe "Rosinante" verbucht schnelle Erfolge

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis vom 15.11.2017 Nr. 2

15.11. / Neue Ermittlungsgruppe "Rosinante" verbucht schnelle Erfolge

Soltau: Seit Mitte September 2017 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektionen Heidekreis, Harburg und Stade zu mehreren Sprengungen von Fahrkartenautomaten der Deutschen Bundesbahn, um an das darin befindliche Geld zu gelangen. Als Tatmittel wurden jeweils sogenannte "Polenböller" zur Sprengung der Automaten genutzt. Die dabei entstandenen Sachschäden an den Fahrkartenautomaten waren erheblich. Die Höhe des erlangten Stehlgutes variierte, war aber regelmäßig unter dem Wert des entstandenen Sachschadens. Darüber hinaus wurden in gleicher Vorgehensweise im Juli 2017 ein Zigarettenautomat in Soltau und im September 2017 ein Geldautomat in Bendesdorf gesprengt. Für den Bereich der Polizeidirektion Lüneburg wurde eine zentrale Ermittlungsgruppe bei der Polizeiinspektion Heidekreis eingerichtet. Nach intensiven Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen, auch in enger Kooperation mit der Bundespolizei, konnten bereits nach wenigen Tagen erste Tatverdächtige festgenommen werden. Nach einer weiteren Tatbegehung in Friedrichststadt in Schleswig-Holstein in der Nacht zu Mittwoch wurden drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 30-jährigen Schneverdinger, einen 35-jährigen Hamburger und ein 24 Jahre alter Mann aus Buchholz/Nordheide.

