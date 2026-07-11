POL-ROW: 85-jähriger Radfahrer nach Unfall verstorben
Rotenburg (Wümme) (ots)
Rotenburg. Die Polizei berichtete am 09.07.2026 über den schweren Verkehrsunfall in der Brauerstraße, bei dem ein 85-jähriger Radfahrer von einer 55-jährigen Autofahrerin beim Überqueren der Fahrbahn erfasst worden war. Der 85-Jährige wurde zunächst mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Leider verstarb der Mann gestern an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
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