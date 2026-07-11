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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: 85-jähriger Radfahrer nach Unfall verstorben

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Die Polizei berichtete am 09.07.2026 über den schweren Verkehrsunfall in der Brauerstraße, bei dem ein 85-jähriger Radfahrer von einer 55-jährigen Autofahrerin beim Überqueren der Fahrbahn erfasst worden war. Der 85-Jährige wurde zunächst mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Leider verstarb der Mann gestern an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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