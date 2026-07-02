Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 14-jähriger Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Giftköder in Brockel - Polizei sucht geschädigte Tierhalter und Zeugen ++

Rotenburg (ots)

14-jähriger Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wohnste. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 139 ist am Mittwochabend ein 14-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 17:55 Uhr die K 139 in Fahrtrichtung Sittensen. Beim beabsichtigten Linksabbiegen in die Wangersener Straße übersah er offenbar den entgegenkommenden, bevorrechtigten Audi einer 38-jährigen Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 14-Jährige schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Giftköder in Brockel - Polizei sucht geschädigte Tierhalter und Zeugen

Brockel. Im Bereich des Heidewegs und der Straße Jacobs Sandstich ist es in dieser Woche zu mehreren Vorfällen mit mutmaßlichen Giftködern gekommen. Ein bislang unbekannter Täter warf die Köder teilweise auf Privatgrundstücke, sodass bereits drei Hunde durch den Kontakt mit den Ködern erkrankten. Die Polizei bittet weitere geschädigte Tierhalter sowie Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Polizeistation Bothel unter der Telefonnummer 04266/95568-0 oder per E-Mail an poststelle@pst-bothel.polizei.niedersachsen.de zu melden.

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